الحشد يلاحق فلول داعش في الأنبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الأنبار

شن فصيل عراقي مسلح ينضوي تحت قيادة هيئة الحشد الشعبي العراقي أمس، عملية عسكرية لمطاردة عناصر تنظيم داعش وتطهير الصحراء الغربية في محافظة الأنبار من خلايا التنظيم.

وقال بيان لقيادة فرقة العباس القتالية، إن قوات من مقاتلي الفرقة شنت عملية عسكرية واسعة هي الأكبر، والتي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية التي امتدت أيديها خلال الأيام الماضية إلى المواطنين العزل الباحثين عن الرزق.

وذكر أن «العملية تشمل 450 كيلو مترا تبدأ من قاطع غرب الأنبار إلى الرطبة مرورا بوادي الغدف وصولا إلى الحدود العراقية، واستنادا على معلومات وجهد استخباري مشترك بهدف تطهير وادي الغدف من تلك الخلايا الإجرامية، وأن العملية ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها».