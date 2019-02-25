40 عاما حولت الصين إلى أكبر قوة ناعمة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني _ مكة المكرمة

طرح العالم السياسي الأمريكي ومسؤول إدارة كلينتون السابق جوزيف ناي نظرية «القوة الناعمة» التي تحتل الدول وتسيطر على العقول والقلوب، دون استخدام القوى العسكرية أو خوض الحروب أو إطلاق رصاصة واحدة.

اخترع ناي نظيرة القوة الناعمة، ليساعد بلاده الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقوم بمركز قيادي في العالم، لكنه لم يكن يعلم أن منافسها التجاري الرئيس الصين سيكون المستفيد الأكبر من هذه النظرية وسيتحول في يوم ما لأكبر قوة ناعمة في العالم.

تقول مجلة فرون بولسي «إن الفكرة التي بدأت قبل ثلاثة عقود كادت تختفي خلال فترة ما بعد الحرب الباردة، لولا وجود الصين التي أعادت هذا المفهوم للوجود بعد أن تحولت في 40 عاما فقط من بلد يعاني تسعة أعشار سكانه من الفقر المدقع إلى أكبر اقتصاد صناعي في العالم، واستطاعت بمعجزة بشرية مذهلة أن تنتشل 700 مليون شخص من الفقر، وتحول مسارهم إلى أشخاص منتجين تغزو ابتكاراتهم العالم بأسره».

الليبرالية.. نتائج كارثية

يبرز الخطأ في الاعتقاد أن القوة الناعمة وحدها تكفي، من ديمقراطيات «الموجة الثالثة» في سبعينات وثمانينات القرن العشرين إلى دول أوروبا الشرقية التي سارعت إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد الحرب الباردة، وأخيرا البلدان التي تجاوزت الربيع العربي. واجهت الديمقراطية الليبرالية وقتا عصيبا، وعلاوة على ذلك، في حالات كثيرة، أدى ذلك إلى نتائج كارثية على الأفراد.

إحدى النظريات عن السبب في أن الثورة الاقتصادية النيوليبرالية التي كانت جزءا لا يتجزأ من عصر القوة الناعمة، أضعفت الدول بدلا من تقويتها. لم يكن السوق أبدا قوة موحدة، ففكرة أنه يمكن أن تكون آلية شاملة لتوفير النمو، والحوكمة الرشيدة، والرفاهية المجتمعية كانت مجرد وهم.

تحدث عالم الاجتماع الألماني فولفجانج ستريك عن هذه الفكرة في مؤتمر في تايوان وحذر من أن عولمة القوة الناعمة هي «تفوق ببساطة قدرة المجتمعات الوطنية والمنظمات الدولية على بناء مؤسسات فعالة للحكم الاقتصادي والسياسي». وفي المقابل، يؤدي «تزايد الديون وزيادة عدم المساواة والنمو غير المستقر» إلى أزمة الحكم السياسي الاقتصادي، وقد أدت هذه الأزمة إلى ثورات داخلية على أرض الوطن الناعمة، يصفه ستريك بـ «استعادة السيطرة».

نمت الولايات المتحدة، وبالتالي أوروبا، إلى درجة عالية من الثقة في قوة قوتها الناعمة، فذهبت إلى إسراف في تحويل بقية العالم إلى أنظمتها. وكما قال أنتوني ليك - الذي عمل مستشارا للأمن القومي لأول رئيس للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، بيل كلينتون - إن ازدهار أمريكا المستقبلي يعتمد على «تعزيز الديمقراطية في الخارج». وأصبحت هذه الفكرة أكثر تطرفا عندما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش شهرة الولايات المتحدة «دولة أخلاقية»، وقال «إن الحقيقة الأخلاقية هي نفسها في كل ثقافة، وفي كل مرة، وفي كل مكان».

الغطرسة الغربية

دعا كيشور محبوباني، وهو أكاديمي سنغافوري ودبلوماسي سابق في كتابه الأخير بعنوان «هل فقد الغرب؟» كل هذه الغطرسة الغربية، في الواقع، قد تكون العجرفة الكلمة المناسبة الوحيدة لما حدث. كانت الثقة في قوة القوة الناعمة وشرعيتها كبيرة جدا لدرجة أن القوة الصلبة الهائلة تم نشرها باسمها. كانت حرب العراق هي المثال الأبرز. وكان التدخل في ليبيا بدعم أوروبي هو الأحدث. في كلتا الحالتين أصبحت الولايات المتحدة وأوروبا أسوأ حالا.

أدت غطرسة القوة الناعمة إلى الوهم القائل بأن القوة الناعمة يمكن أن تكون موجودة بمفردها. ولكن حتى ناي لم يقل ذلك. في الواقع القوة الناعمة هي دائما وستكون امتدادا للقوة الصلبة. تخيل لو أن الولايات المتحدة أصبحت فقيرة ومعزولة وضعيفة مثل العديد من الديمقراطيات الجديدة في جميع أنحاء العالم ولكنها احتفظت بقيمها الليبرالية ومؤسساتها. بعض الدول الأخرى ستظل تريد أن تكون مثلها، ربما تكون الفكرة القائلة بأن القوة الناعمة يمكن أن تكون فعالة بمفردها هي التي عززت الاعتقاد الخاطئ القائل بأن العراق سيصبح تلقائيا ديمقراطية ليبرالية بعد الإطاحة بصدام حسين.

عندما كان الغرب واثقا من قوته الناعمة، كان يعتز بالإيمان بأن المجتمع أكثر انفتاحا، كلما كان ذلك أفضل. ولكن الآن، يجري سماع الدعوات للرقابة على أجزاء من الانترنت بشكل روتيني في وسائل الإعلام وفي الغرف التشريعية.

القوة الصلبة وغزلان أوروبا

الآن باتت القوة الصلبة في كل مكان. لا شك أن الولايات المتحدة هي اللاعب الأكبر في هذه اللعبة: النار والغضب إلى كوريا الشمالية، الحروب التجارية على الجميع، تدمير منظمة التجارة العالمية، واستخدام القوانين المحلية لمعاقبة الشركات الأجنبية لممارسة الأعمال مع دولة ثالثة، والقائمة تطول. من جانبها تبدو أوروبا مثل الغزلان، بينما يدعو البعض، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الوقوف بثبات ضد ترمب، يبحث آخرون بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن السلام.

وبالطبع توجد روسيا، من خلال استخدام قوتها الصلبة المحدودة ولكن لا تزال كبيرة، حققت أكبر كسب إقليمي بالقوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أخذت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. في هذه الأثناء، غيرت إجراءات موسكو القوية في سوريا مسار الحرب الأهلية هناك لصالحها.

هناك أيضا القوة الصلبة الصغيرة، والأكثر أهمية هي كوريا الشمالية التي كان زعيمها كيم جونغ أون، بعد أن تعرض للذم من قبل العالم الغربي لفترة طويلة، قد التقى ترمب على قدم المساواة، ومن غير المرجح أن يكون قد حقق هذا العمل الفذ إذا لم يقم ببناء أسلحة نووية، حتى الآن، تلعب لعبة كيم القوية دورا جيدا.

Advertisements

بعبارة أخرى، لا شك في أن عصر القوة الناعمة قد أفسح المجال لعصر من القوة الصلبة وهذا أمر خطير، ولعدة قرون أدت سياسة القوة الصعبة إلى معاناة إنسانية لا حد لها.

ظهور المعجزة الصينية

في مقالة ناي الأصلية حول القوة الناعمة، نادرا ما ظهرت الصين. وعندما حدث ذلك، كان إما مع الاتحاد السوفييتي أو تم تفويته كدولة تفتقر إلى أي قدرة، صلبة أو ناعمة، على تحدي الهيمنة الغربية.

بعد 30 عاما، يبدو إغفال ناي غريبا في عصر القوة الناعمة، كانت الصين الدولة الرئيسة الوحيدة التي خالفت هذا الاتجاه، وقد اندمجت في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال توسيع الروابط الثقافية والاقتصادية العميقة والواسعة مع جميع دول العالم تقريبا.

إنها الآن أكبر دولة تجارية في العالم وفي التاريخ، لكنها رفضت بثبات أن تصبح زبونا للقوة الناعمة الغربية، لقد نجحت في عملية انتقال معقدة للغاية من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، ومع ذلك رفضت السماح للسوق بالارتفاع فوق مستوى الولاية. رفضت التعريفات الغربية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، واحتفظت وعززت نظامها السياسي الأحادي الحزب. من حيث القوة الناعمة، لم توافق الصين على رغبة ما يريده الغرب - ثقافيا أو أيديولوجيا أو مؤسساتيا.

التحول الصيني المبهر

وخلافا لمعظم البلدان التي مرت بالتحويل المبهر، نجحت الصين بسرعة وحجم لم يسبق لهما مثيل في تاريخ البشرية. تحولت البلاد من فقيرة زراعية راكدة إلى أكبر اقتصاد صناعي في العالم من خلال تعادل القوة الشرائية. في هذه العملية جرى انتشال 700 مليون شخص من الفقر. ويصف غراهام أليسون، من جامعة هارفارد، هذه المعجزة بأنها «هرم الفقر». قبل 40 عاما عاش تسعة من كل عشرة صينيين تحت «خط الفقر المدقع» الذي وضعه البنك الدولي. اليوم نحو 10 % فقط من الصينيين يعيشون تحت هذا الخط. وبدون هذا الانعكاس من المرجح أن يزداد الفقر على مستوى العالم بدلا من انخفاضه على مدى العقود العديدة الماضية.

احتلال صيني دون حروب

منذ نحو عقدين من الزمن، وضع الخبير الاستراتيجي الصيني تشنغ بيجيان مصطلح «النهوض السلمي» لتوضيح تطلعات الصين لنفسها. على مر السنين، واجه مفهوم النهوض السلمي كثيرا من الريبة، فعلى سبيل المثال، يشير المنتقدون إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي لإظهار أن نوايا الصين ليست سلمية في الواقع. وحذرت أليسون من أنه بغض النظر عن نواياها، فإن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تسقطا في الفخ، حيث تضرب قوة القوة الصاعدة (الصين) الخوف في السلطة الحالية (الولايات المتحدة)، مما أدى إلى نشوب حرب.

في كتابها الأخير «المقصد من أجل الحرب»، أشارت أليسون إلى أن معظم الحالات الـ 16 من هذه القوة الصاعدة في التاريخ أدت إلى إراقة الدماء، ومع ذلك، فبالتراجع من الواضح أن الصعود السلمي للصين قد حدث بالفعل، إنها حقيقة على الأرض، كما يتضح من تفوق اقتصادها، وحجم تجارتها، ونعم قوتها العسكرية المتزايدة. بالمقارنة مع صعود قوى عظمى أخرى في التاريخ - الإمبراطورية الأثينية، والإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية البريطانية، ومصير أمريكا الواضح، وألمانيا الحديثة، وفرنسا، واليابان، وكلها كانت مصحوبة بعنف هائل.

صعود الصين حتى الآن أكبر وأسرع من كل منها، ومع ذلك فقد حدث بسلام. لا غزو لأي بلد آخر، ولا استعمار، ولا حرب، نعم، قد تكون أليسون على حق في أن نفسية مصيدة ثوسيديدس لا تزال صحيحة، ولكن من حيث الجوهر، اجتاز العالم بالفعل النقطة التي يمكن التفكير فيها في مثل هذا الصراع بمسؤولية.

محتوى جديد للقوة الناعمة

تعيد الصين للأذهان تركيزها من القوة الصارمة إلى الناعمة، حتى بينما يبدو أن بقية العالم تسير في الاتجاه المعاكس. فالرئيس شي جين بينغ، على سبيل المثال، قد دعا إلى «مجتمع مصير مشترك»، حيث يسمح للدول بمسارات التنمية الخاصة بها بينما تعمل على زيادة الترابط.

وفي مجال السياسة، تأخذ هذه القوة الناعمة في الغالب شكل مبادرة الحزام والطريق التي تستفيد من رأس المال الهائل للصين وقدرتها على دفع التنمية التي تقودها البنية التحتية في بلدان أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي الذي سيفيد الصين في نهاية المطاف. إنه اقتراح جديد للقوة الناعمة «ليس عليك أن تكون مثلنا، لا يجب عليك أن تريد ما نريد؛ يمكنك المشاركة في شكل جديد من أشكال العولمة مع الاحتفاظ بثقافتك وأيديولوجيتك ومؤسساتك» وهذا، بعدة طرق، هو عكس صيغة ناي، مع كل نقاط الضعف التي ينطوي عليها: التجاوز، أو وهم الطعون العالمية، وردود فعل داخلية وخارجية.

في فترة ما بعد الحرب الباردة ربط الغرب بين القوة الليبرالية والأيديولوجية، لكن هذا الاقتران لم يكن ضروريا أبدا في القرن المقبل، قد تكون القوة الناعمة منفصلة عن الأيديولوجية التي يمكن أن تحكم اليوم. لا يوجد أي وهم، ليس أقله في بكين، بأن أي نوع من القوة الناعمة يمكن أن يكون قائما وينجح بدون قوة قاسية. لكن اقتراح الصين أكثر ملاءمة للفرق. من خلال عدم فرض دول أخرى في قالبها الخاص، فإن شكل الصين الجديد من القوة الناعمة يمكن أن يعني «قرن 21» أكثر سلمية ويجب على العالم احتضانها.

معايير قياس القوة الناعمة:

ثقافية

أيديولوجية

مؤسسية

شرح ناي «إذا استطاعت دولة ما أن تجعل قوتها تبدو مشروعة في نظر الآخرين، فإنها ستواجه مقاومة أقل لرغباتها»، وأضاف «إذا كانت ثقافتها وأيديولوجيتها جذابة، فإن الآخرين سيتبعون عن طيب خاطر». كان أساس القوة الناعمة للولايات المتحدة هو السياسات الديمقراطية الليبرالية، واقتصاديات السوق الحرة، والقيم الأساسية مثل حقوق الإنسان.

في ربع القرن الذي تبع تصورات ناي عن القوة الناعمة، عالجت الشؤون العالمية ضمن الخطوط العريضة لتوقعاته، بعد أن فازت الولايات المتحدة بالحرب الباردة، كان لليبرالية الأمريكية جاذبية لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم. أراد الجميع التصويت، الجميع أراد الجينز، وكل شخص أراد حرية التعبير لدرجة أن المنظر السياسي فرانسيس فوكوياما قد صاغ عبارة «نهاية التاريخ» لالتقاط فكرة أن العالم كله كان يهتم باتجاه نقطة النهاية السياسية التي تم التوصل إليها بالفعل من قبل الغرب.