شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى: ننتظر تعديلا جديدا للحكومة على جهاز حماية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات جديدة ستضيفها الحكومة على قانون جهاز حماية المنافسة، تتعلق بمزيد من استقلالية هذا الجهاز، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة تلك التعديلات فى اجتماعاتها وطرحه على الجلسة العامة بالبرلمان.

Advertisements

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة عدلت فى وقت سابق المادة الـ6 والـ7، ومن المقرر أن يتم تقديم تعديلات جديدة، حيث ستناقشها اللجنة مجمعة قبل إبداء الرأى فيها.

وكان رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أحال فى وقت سابق تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى الشئون الأفريقية والخطة والموازنة.