علي درويش: موضوع الانتخابات النيابية الفرعية في الشمال قيد البحث

اشار النائب علي درويش الى موضوع الانتخابات النيابية الفرعية في الشمال قيد البحث، خاصة بعد ان اثبت رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي انه الرقم الاصعب في طرابلس، واوضح انه بعد انتهاء الشتريحات سيكون لميقاتي موقف صريح من هذا الموضوع.
واوضح درويش في حديث اذاعي، ان هناك اجماع لبنان على مكافحة الفساد، وسيكون للجنة الاقتصادية غدا لقاء مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، والمقاربة حاليا ستكون مختلفة.
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