قيومجيان: ملف النازحين تم إستغلاله لتصورينا وكأننا ضد عودتهم

لفت وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان الى أن "ما سنطرحه خلال جلسة مجلس الوزراء هو ملف النازحين وموقنا من هذا الموضوع واضح نحن مع اعادتهم بأقرب وقت الى بلادهم"، معربا عن أسفه "لأن هذا الملف تم إستغلاله لتصورينا وكأننا ضد عودتهم، في الوقت الذي نحن بصدد إعداد اقتراح سأقدمه وسيكون لدينا نوع من الطرح بهذا الخصوص".

وأكد قيومجيان في حديث إذاعي "أننا كوزارة معنيون بهذا الموضوع والوزارة كلفت بالاهتمام من الناحية الإنسانية بالنازحين بالتعاون مع الجهات الدولية، ولا يمكن أن لا يكون لدينا حد أدنى من التصور لعرضه على الحكومة "، مشيرا الى أن "هذا الملف استغل وهو بالحقيقة ملف مهم طرحه الرئيس".

وأوضح أنه "عندما طرحنا موضوع النأي بالنفس موقفنا كان واضحا وأن هكذا خطوات لا بد أن تكون مدروسة من قبل الحكومة مجتمعة"، معتبرا أن "النظام السوري لا يريد عودتهم واذا كانوا يريدون ذلك فليبدؤا بخطواتهم".