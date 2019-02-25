احمد الحريري: مقعد طرابلس النيابي هو لتيار "المستقبل" وسنعمل على اعادة تثبيته لنا

اشار الامين العام لتيار "المستقبل" احمد الحريري في تصريح صحفي، الى ان الجو من ناحية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ايجابي منذ ما قبل تشكيل الحكومة، وسنخوض المعركة الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء مدينة طرابلس اساسا بالاتكال على جهد ماكينتنا الانتخابية التي بدأت العمل، والتحالفات ستكون رافدا لنا، لكن الاساس هو الاتكال على جهدنا، خاصة ان المقعد هو لتيار "المستقبل" وسنعمل على اعادة تثبيته لنا.

واستبعد الحريري استقالة النائب محمد كبارة، معتبرا ان الفكرة صعبة التحقيق سياسياً ولوجستياً، حيث ان تقديم الاستقالة يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب وهذا أمر قد لا يكون متاحاً في وقت قريب.