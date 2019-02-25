أبرزها محاكمة متهم بـ"هتك عرض طالبة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

- مرافعة الدفاع في محاكمة 14 متهمًا في قضية "العائدون من ليبيا"

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

- محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

- الجنايات تُحاكم مدير مركز تعليمي بتهمة هتك عرض طالبة

تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة مدير مركز تعليمي بتهمة هتك عرض طالبة أثناء تلقيها درس خصوصي داخل السنتر المملوك له.