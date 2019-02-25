عمل كمشرف عمليات قطع الرؤوس .. مقتل أبو دجانة الزر القيادي الكبير في داعش

حسن محرم

قتل القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي أحمد العبيد، الملقب بأبو دجانة الزر، بريف دير الزور الشرقي. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصادر محلية سورية، أن الزر قتل بإطلاق النار عليه في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي، موضحين احتمالية أن يكون الزر، الذي يعتبر من أهم قيادات تنظيم داعش، قد قتل على أيدي عناصر داعش أنفسهم، عقبل الخلافات الكبيرة في صفوف التنظيم.

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