كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكي سال يفوز بالانتخابات الرئاسة في السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد ديون رئيس وزراء السنغال إن الرئيس ماكي سال فاز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد بحصوله على 57% على الأقل من الأصوات، حتى مع إعلان المعارضة أن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.

وقال ديون للصحفيين مستشهدا أيضا بالنتائج الأولية "علينا تهنئة الرئيس على إعادة انتخابه في الجولة الأولى".

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بحلول يوم الجمعة على الأكثر، على أن تجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات في 24 مارس، إذا لم يضمن أي مرشح الحصول على أغلبية.