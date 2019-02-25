وزارة الثقافة تكشف تاريخ إعادة افتتاح موقع “ليكسوس” الأثري

أكدت وزارة الثقافة والاتصال، اليوم الأحد، أن موقع ليكسوس الأثري بالعرائش، سيفتتح أبوابه في وجه العموم فور انتهاء الأشغال به ابتداء من شهر أبريل المقبل.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الموقع الأثري الذي زاره وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمس السبت، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال به، في أفق فتح أبوابه في أبريل المقبل، يكتسي أهميته تاريخية وقيمته مجالية استثنائية.

وقامت الوزارة بتسييج الموقع وإحداث مركز للتعريف بتراثه، بميزانية ناهزت 10 ملايين درهم، كما تم، في إطار برنامج شراكة مع السفارة الإيطالية ووكالة التنمية AICS وجامعة سيينا الإيطالية، تجهيز مخازن للقى الأثرية وقاعة محاضرات وفضاء استقبال، وكذا تحسين وتهيئة مسالك الزيارة به وتثمين مكوناته بما مجموعه 1.800.000 درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم فتح الموقع، بحلة جديدة، في إطار فعاليات شهر التراث خلال السنة الجارية، وذلك ابتداء من 18 من شهر أبريل المقبل.