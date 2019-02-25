شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي يلعبان البلياردو في شرم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

لم تمنع سخونة الأجواء السياسية حول قضايا الساعة في القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من لعب البلياردو، على هامش أعمال القمة.

ونشر رئيس الوزراء الإيطالي على حسابه في «تويتر»، مقطع فيديو، وهو يدعو ماي للعب، بعد اجتماع ثنائي، وأظهر الفيديو استعراض كونتي لمهاراته في اللعبة. فيما طلبت ماي منه تعليمها كيفية اللعب، وقالت له «فقط أرني كيف تلعب».

وأثار المقطع تعليقات واسعة في مواقع التواصل، حتى أن أحدهم وصف الفيديو، باللعبة الأخيرة قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بينما أثنى البعض على مهارة كونتي في اللعب.

وفيما تحضر ماي القمة العربية الأوروبية الأولى في مصر، اعتبرت القمة فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين حول «بريكست».