شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسلم العراق 231 داعشيا اعتقلتهم في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

شنت المليشيا العراقية الموالية لإيران هجوما مزدوجا استهدف الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية جراء نقل المئات من الدواعش إلى العراق.

واستهجنت هذه المليشيا في عدة بيانات لها أمس (الأحد) قبول الحكومة العراقية بنقل الدواعش إليها لمحاكمتهم أمام القضاء العراقي خصوصا أن غالبيتهم يحملون الجنسيات الأجنبية حسب تعبير هذه المليشيا.

وأفادت مصادر مطلعة أمس بأن السلطات العراقية تسلمت دفعة ثانية من مسلحي تنظيم داعش، بعد القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرق سورية، وذلك بعد تسلم العراق قبل أيام 151 شخصا كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» أيضا.

ولفتت إلى أن التحالف قام بتسليم هؤلاء البالغ عددهم 231 شخصا يحملون الجنسية العراقية، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، في آخر معقل للتنظيم في قرية الباغوز شرق سورية للكتيبة 37 الفرقة التاسعة، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين استلمتهم السلطات العراقية قبل أيام.