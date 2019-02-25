شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" يطالب بحصر دقيق لكل الأعمال وخطة الوزارة المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان بكامل قطاعاتها بتقديم حصر دقيق وشامل حول خطة عملها، وما تم تنفيذه والمستهدف خلال الفترة المقبلة وما تم إنجازه فى الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة حول أسباب التأخر الشديد فى أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وأضاف المغازى أن قاعدة البيانات الدقيقة سيكون لها دور كبير فى حل مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب والمشروعات القومية على مستوى الجمهورية المتعلقة بالوزارة، مشددا على ضرورة إلزام التنفيذيين بإعداد حصر شامل ودقيق لكل الأعمال.

ومن جانبه قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، إن محافظة دمياط من المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، بالإضافة إلى أنها فى نهاية المصب، ولهذا لا بد من اهتمام كبير فى منظومة الصرف الصح، ولكى يتم تطهير بحيرة المنزلة بالكامل لا بد أن تكون كل قرى محافظة دمياط تتمتع بالصرف الصحى.