شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: وفد حقوقي مصرى سيزور أمريكا أبريل المقبل لفضح جرائم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة ومؤسسة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك وفدًا حقوقيًا مصريًا سيقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أبريل المقبل، وذلك للقاء عدد من مراكز الأبحاث المؤثرة فى أمريكا، للرد على اتهامات المنظمات المشبوهة الدولية ضد مصر، وذلك خلال التقارير الكاذبة التى تعدها ضد الدولة المصرية .

وأضافت داليا زيادة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الوفد المصرى سيتقدم بملفات كاملة عن مصر تكذب ما تقوم به المنظمات الدولية فى تقاريرها التى تعدها ضد المؤسسات المصرية، وملفات أخرى تكشف إرهاب وعنف جماعة الإخوان فى مصر، وما ارتكبه عناصر الجماعة فى مصر من اغتيالات وتفجير ونشر للفوضى فى الشارع المصرى .

وتابعت أنه خلال الزيارة سيتم لقاء عدد من أعضاء الكونجرس المؤثرين، للتأكيد على ذلك وفضح جرائم الإخوان ومحاولة التغطية عليها خارجيًا .

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