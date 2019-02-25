شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يعلن انتهاء تجهيزات احتفالية مئوية 1919 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الحزب انتهى من كل الإعداد لاحتفالية مئوية 1919، والتى ستعقد يوم السبت 9 مارس المقبل فى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولى.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة المختصة بإعداد الاحتفالية فى حالة انعقاد ومتابعة مستمرة مع الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، لرصد كل التجهيزات الكاملة لذلك، بالإضافة إلى أن تكون الاحتفالية بشكل يليق بحزب الوفد.

وتابع أن الحزب وجه دعوات لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية والعامة فى الدولة، مؤكدا أن هناك تجهيزات أخرى متعلقة بالاحتفالية مثلا عرض فيلم عن ثورة 1919، والتضحيات التى بذلت فى ثورة 1919.