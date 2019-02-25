محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن هناك توجيه من القيادة السياسية بتقديم تعليم جديد وبرامج جديدة، تتناسب مع مصر الجديدة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته لجامعة كندا مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أن النشاط التعليم أول الأنشطة التي بدأت في العاصمة، موضحًا أن هناك أنشطة سكنية واقتصادية جاري الانتهاء منها، بالتوازي مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديد
وأوضح أن هناك حي للمال والأعمال يضم 21 بنكًا، جاري تنفيذ 9 بنوك منها البنك المركزي والبورصة، إضافة إلى الحي الحكومي الذي ينقسم إلى شقين، أحدهما رقابي تشريعي ويضم مجلس النواب والرقابة الإدارية، وآخر تنفيذي يضم 31 وزارة في 34 مبنى نظرًا لوجود بعض الوزارات تضم وزارتين.
وأضاف أنه سيتم إنشاء 13 مدرسة مختلفة دولية ولغات وياباني وغيرها، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، وكذا إنشاء المستشفيات، موضحًا أن ذلك يتم بالتوازي مع نقل الموظفين العاصمة الإدارية.
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من الأبنية نهاية يونيو الجاري، ليتم البدء في إنشاء المرافق، لتصبح جاهزة لاستقبال فرش المباني وتأثيثها بمكاتب الوزارت نهاية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر 150 ألف شقة و9 بنوك.. الوزير: العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الوزارات نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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