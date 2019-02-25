بوتفليقة في سويسرا لإجراء فحوصات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ):

وصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء أمس الأحد، إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طائرة الرئيس بوتفليقة وصلت إلى مطار مدينة جنيف السويسرية مساء أمس الأحد، حيث من المقرر أن يجري بوتفليقة بعض الفحوصات الطبية.

وأعنت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس الماضي، عن توجه الرئيس بوتفليقة، إلى جنيف في رحلة علاجية قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية.