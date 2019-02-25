جريمة قتل الطالب الجامعي أمام كلية أيت ملول..اعتقال المشتبه فيه الرئيسي

مكنت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول، صباح اليوم الأحد، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي راح ضحيتها طالب جامعي بحي أزرو بالمدينة ذاتها، مساء أمس السبت 23 فبراير.

وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور إشعارها بالحادث، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه في تورطهم في هذه القضية، حيث تم توقيف أحدهم بعد وقوع الجريمة، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، صبيحة اليوم، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.