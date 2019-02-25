شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن تشكك بنوايا "برنامج الغذاء" والفريق الأممي والان مع التفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المدينة، بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنه الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوباً حتى مديرية الخوخة.

وأضاف الإرياني على حسابه في "تويتر": ‏"إن استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة رغم تعنت ‎الميليشيا الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16 يثير الكثير من علامات الاستفهام!!!!؟"

ومن المقرر أن تسحب ميليشيات الحوثي عناصرها من مينائي الصليف ورأس عيسى اليوم بعد أن تأجل موعد إعادة إنتشار الميليشيات من المينائين مسافة 5 كيلو مترات ليوم واحد بسبب عدم نزع الميليشيات للألغام التي زرعتها في المينائين، وذلك كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الإنتشار التي أتفق عليها طرفي النزاع، تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كاملة عبر مراحل برعاية أممية.