شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تقصف منازل المدنيين في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمختلف القذائف والأسلحة، لمنازل المدنيين والأحياء السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، مما تسبب في تهجير ونزوح عشرات الأسر من منطقة الجبلية، بعد تعرض منازلهم للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من المدنيين، من جراء سقوط القذائف على منازلهم.

Advertisements

وكثفت الميليشيات قصفها لمنازل المواطنين بمركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون، مما أسفر عن تدمير عددٍ من منازل المواطنين، وفقا لـ”العربية”.

يأتي ذلك فيما الخليج 365 الميليشيا الحوثية خرقها وانتهاكها للهدنة الأممية ولوقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت قصفها لمواقع قوات الجيش الوطني، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ محافظة الحديدة والذي من المقرر أن يبدأ من اليوم الاثنين.

وقامت الميليشيا بقصف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، واستهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة في مديريتي حيس الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.