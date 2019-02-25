شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبعد رئيس أوقاف القدس عن الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
واعتقلت القوات الإسرائيلية المسؤولين الدينيين عقب تفتيش منزليهما في القدس، وذلك تحت ذريعة مشاركتهما في إعادة افتتاح مصلى باب الرحمة إلى جانب آلاف المسلمين داخل المسجد الأقصى، بعد إغلاق دام 16 عاما من قبل السلطات الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق، قررت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن المسؤولين الدينيين الفلسطينيين، لكن مع إبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة سبعة أيام.
وتمت إعادة تشكيل مجلس الأوقاف قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب، الذي عين بمنصبه هذا من قبل الأردن.
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