شكرا لقرائتكم سوريا الديمقراطية تسلم 20 من "الدواعش" الأجانب للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر عسكرية عراقية، الأحد، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا سلمت العراق الأسبوع الماضي 20 من مقاتلي "داعش" الأجانب معظمهم فرنسيون.

وأضافت المصادر أن المواطنين الأجانب سُلموا للجيش العراقي يوم الخميس.

وقال مصدر عسكري يقود قوات الجيش قرب الحدود السورية وقريب من عملية التسليم إن المجموعة تشمل ما يصل إلى 14 فرنسياً.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم "داعش" من قوات سوريا الديمواقراطية التي تشن آخر حملاتها لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوات سوريا الديموقراطية "اعتقلت (...) عدداً كبيراً من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

Advertisements

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقياً لحد الآن "تفادياً لإطلاق سراحهم (...) وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت الخميس 130 مقاتلاً عراقياً من تنظيم "داعش"، بحسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول.

وبحسب البيان الأحد، فإن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولاً لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء أن بلاده تراقب الوضع في شرق سوريا بحذر شديد، إذ تتخوف القوات الأمنية من عبور فلول التنظيم عبر الحدود العراقية.