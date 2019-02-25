شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت: انعقاد القمة العربية الأوروبية بمصر تأكيدا على دورها الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية الأوروبية والتى تعقد على أرض مصر فى شرم الشيخ، هى تأكيد واضح وصريح أمام العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، ويعد إنجازا كبيرا يضاف لسجل الإنجازات التى حققها ويحققها الرئيس فى التعامل مع قضايا والملفات الخارجية.

وأضاف جون طلعت، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن القمة ستناقش العديد من القضايا التى تهم دول العربية والأوروبية، خاصة مواجهة الإرهاب الذى أصبح ملفا يشغل كل الدول وليس مصر بمفردها، والجميع حاليا يعى بمكانة مصر الكبرى ودورها فى مواجهة الإرهاب الغاشم.

ولفت طلعت إلى أن هذه القمة تعد تأكيدا على مكانة مصر أمام دول العالم، والدور الذى تلعبه من أجل كل الدول، وهذا ظهر بالحضور المشاركين فى القمة من مختلف الدول العربية والأوروبية، وتأكيدا على الدور الريادى الذى تلعبه مصر من أجل سلام وأمن الدول المختلفة.