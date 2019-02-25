شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ماعت: الضمانات الحقوقية في سياق مكافحة الإرهاب أهم أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استعداداتها للمشاركة في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تنطلق أعمالها خلال الفترة من 25 فبراير الي 22 مارس 2019 بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في سياق برنامج المؤسسة الذي تواصل تنفيذه منذ عام 2009 لتعزيز التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، في إطار عمل تشاركي مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية والأممية الأخرى.



وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ورئيس الوفد المشارك في فعاليات الدورة، إن وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت انتهت من كافة الترتيبات اللوجيستية والتنسيقية والفنية لطرح القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان التي يناقشها المجلس من خلال جلساته الرسمية والفعاليات الموازية، بما يتضمنه ذلك من المداخلات المكتوبة والشفوية وعقد الأنشطة الموازية وترتيب أجندة مقابلات مع المسئولين الأممين والخبراء والمعنيين والبعثات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى . مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الخبراء والمنظمات الشريكة على عقد بعض الفعاليات الجانبية التي تتناول قضايا الاستعراض الدوري الشامل لمصر، حيث ستخضع مصر لمراجعه ملف حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 ، ويغلق باب تقديم التقارير من منظمات المجتمع المدني في مارس .

وكشف عقيل فى بيان صادر عن مؤسسة ماعت أن المؤسسة ستطلق تقريرها المتعلق بمدى الوفاء بتعهدات مصر التي قبلتها بشكل كلي او جرئي في مارس 2015.

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كما صرح عقيل، أن المؤسسة ستعقد فعاليات موازية لمناقشة ضمانات احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وأثر التدخلات العسكرية الخارجية على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وكشف عن أن المؤسسة قد أعدت تحليل شامل لهاتين القضيتين بالغتي الخطورة تتبني من خلاله مدخلا متكاملا لمعالجتها وطرحها على المنظومة الأممية.



الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كانت قد شاركت في كافة الفعاليات الأممية التي عقدت في عام 2018، وخرجت بتقرير – هو الأول من نوعه – عن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

تشغل ماعت حاليا منسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في افريقيا، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، كما إنها عضو الجمعية العمومية الثالثة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الافريقي.



مؤسسة ماعت ستقوم بمد الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والباحثين وصناع القرار بمعلومات دورية عن طبيعة مداخلاتها المكتوبة والشفوية خلال الجلسات الرسمية للمجلس، حيث ستعلن المؤسسة تباعا عن مشاركاتها المتميزة والمهمة.