وجه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن انتقادات شديدة اللهجة إلى رؤساء الدول المشاركين في أول قمة مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ المصرية. ونشر قالن صورة على احد مواقع التواصل الإجتماعي لتسعة مدانين أعدموا في وقت سابق من الشهر الحالي في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في حزيران 2015. مؤكداً أن "هؤلاء الشباب التسعة أعدموا من قبل نظام السيسي المرحب به من قبل بعض الدول الغربية والخليجية. العار عليهم جميعا، وهم متورطون في هذه الجريمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث بإسم أردوغان للقمة العربية الأوروبية: العار عليكم جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.