محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج قرابة 900 عائلة لعناصر داعش من قرية "الباغوز" شرقي دير الزور السورية. و تجاهل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المطالب التي رفعها المعارضون لبقائه في الحكم، مفضلا الدفاع عن "الاستمرارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: خروج قرابة 900 عائلة لعناصر "داعش" من الباغوز السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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