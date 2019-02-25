محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه سيكون سيفًا في وجه كل معتدٍ على الوطن، في حين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين مثمرة للغاية، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن محاولات إسرائيل التطبيع مع العرب لن تجلب لها السلام والأمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: سأكون سيفًا ضد كل معتدٍ على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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