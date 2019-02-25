عودة تلميذة إلى أحضان أسرتها بالبيضاء بعد 10 أيام من اختفائها

جرى، أمس السبت، العثور على الفتاة القاصر البالغة من العمر 14 سنة، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة، قبل أن يتم العثور على هذه الأخيرة لدى سيدة بحي الفلاح بمدينة الدار البيضاء، ويتم إعادتها لمنزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي.

من جهتها -يضيف البلاغ- تواصل مصالح الشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرة الطفلة لمنزل أسرتها، مباشرة بعد تغيبها عن بعض الحصص الدراسية، واستقرارها بمنزل المعنية بالأمر بحي الفلاح، خصوصا في الجانب المتعلق بتعرضها للإكراه أو العنف.