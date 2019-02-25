تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة، والاتجار في المخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، أثناء وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، حيث مكنت عملية التفتيش، التي أخضع لها من العثور بحوزته على 550 قرصا مخدرا، وغرامين من مخدر الكوكايين، قبل أن تمكن إجراءات البحث المنجزة لاحقا في إطار هذه القضية من توقيف مشتبه فيهما إضافيين، كانا ينتظران تسلم الشحنة المحجوزة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر كمين يسقط شخصا بحوزته 550 قرصا مخدرا في قبضة الأمن في أكادير – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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