تفاصيل رحلة الرعب بعد محاولة خطف طائرة متجهة إلى دبي

اقتحمت قوة كوماندوس بنغلادشية طائرة ركاب في جنوب شرق البلاد، اليوم الأحد، وقتلت مسلحا يشتبه بأنه حاول خطف الطائرة التي كانت متوجهة من دكا إلى دبي، بحسب مسؤول في الجيش.

وقتل المشتبه به الذي قال مسؤولون، إنه شاب بنغلادشي، عندما اقتحمت القوات الخاصة الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800، بعد هبوطها بسلام في مطار شيتاغونغ.

وأكد مسؤولون أن جميع المسافرين (134 راكبا )، وأفراد الطاقم (14 شخصا )، الذين كانوا على متن الرحلة “بي جي 147” تم إنقاذهم من دون أن يلحق بهم أي أذى.

إلا أن الخاطف -الذي قيل أن اسمه مهدي وعمره 25 أو 26 عاما – أصيب برصاص قوات الأمن وتوفي بعد اعتقاله بقليل، بحسب ما صر ح المتحدث باسم الجيش الجنرال مطيع الرحمن للصحافيين.

وأغلقت قو ات من الجيش والبحرية وقوات الشرطة الخاصة المطار بعد هبوط الطائرة في مطار شيتاغونغ، حيث كان من المقر ر أن تأخذ المزيد من الركاب وتستأنف رحلتها إلى دبي.

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وقال أحد الركاب للصحافيين في شيتاغونغ “بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة (من دكا) أطلق (المسلح) النار مرتين”.

وقال نائب مدير أمن الطائرات مفيد إنه بعد ذلك أبقى على المشتبه به مشغولا في مكالمة هاتفية بينما كانت وحدات القو ات الخاصة تستعد لعملية الاقتحام.

وأضاف “لقد طلب التحد ث مع رئيسة وزرائنا (الشيخة حسينة) .. وقال إن بحوزته مسد سا ، ولكن نا لم نكن متأك دين مم ا إذا كان مسد سا حقيقيا أم مزيفا “.

وقال أحد أفراد الطاقم أن الرجل كان يحمل شيئا يشبه القنبلة.

وكان رئيس الطيران المدني نعيم حسن ذكر سابقا أن المشتبه به زعم أن بحوزته قنبلة.