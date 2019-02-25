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“الليغا”..ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي-فيديو-

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أمينة مودن 0 تبليغ

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انتصر فريق ، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه ليفانتي، بحصة هدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، برسم الأسبوع  25 من منافسات الممتاز.

ثنائية ريال مدريد كانت من نقطة الدزاء، عن طريق كل من كريم بنزيمة (د43)، وغاريث بيل (د78).

أما عن هدف النادي الملكي، فقد سجله اللاعب  روجر مارتي سالفادور، في الدقيقة  (د60).

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ورفع النادي الملكي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة في المركز الثالث بسبورة الترتيب، الذي تتصدره برصيد 57 نقطة، متبوعاً بأتلتيكو مدريد صاحب  50 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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