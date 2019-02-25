“الليغا”..ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي-فيديو

انتصر فريق ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه ليفانتي، بحصة هدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، برسم الأسبوع 25 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.
ثنائية ريال مدريد كانت من نقطة الدزاء، عن طريق كل من كريم بنزيمة (د43)، وغاريث بيل (د78).
أما عن هدف النادي الملكي، فقد سجله اللاعب روجر مارتي سالفادور، في الدقيقة (د60).
ورفع النادي الملكي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة في المركز الثالث بسبورة الترتيب، الذي تتصدره برشلونة برصيد 57 نقطة، متبوعاً بأتلتيكو مدريد صاحب 50 نقطة.
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