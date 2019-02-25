عرفت مدينة الفقيه بنصالح، أمس السبت، حدثا غريبا، حيث شوهد خنزير بري يتجول وسط المدينة ليلا.
وعرف هذا الحدث متابعة كبيرة من طرف سكان الفقيه بن صالح، الذين شاهدوا، لأول مرة، خنزيرا بريا يتجول وسط المدينة.
وعلق مجموعة من نشطاء “فايسبوك” على الحدث، وقال أحدهم: “بعد الكلاب … الخنازير عندنا بالفقيه بن صالح”، وأضاف آخر: “على الرغم من طرافة الموضوع إلا أن الخنزير البري يمثل خطرا كبيرا على البشر وخاصة في حالة تم اعتراضه”.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة وجود محميات بالجبل، التي يوجد فيها عدد مهم من الخنازير المعروفة بالأوساط الشعبية “بالحلوف”.
كانت هذه تفاصيل خبر “حلوف” يتجول وسط مدينة الفقيه بنصالح.. والسكان خائفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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