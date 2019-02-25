“حلوف” يتجول وسط مدينة الفقيه بنصالح.. والسكان خائفون

عرفت مدينة الفقيه بنصالح، أمس السبت، حدثا غريبا، حيث شوهد خنزير بري يتجول وسط المدينة ليلا.

وعرف هذا الحدث متابعة كبيرة من طرف سكان الفقيه بن صالح، الذين شاهدوا، لأول مرة، خنزيرا بريا يتجول وسط المدينة.

وعلق مجموعة من نشطاء “فايسبوك” على الحدث، وقال أحدهم: “بعد الكلاب … الخنازير عندنا بالفقيه بن صالح”، وأضاف آخر: “على الرغم من طرافة الموضوع إلا أن الخنزير البري يمثل خطرا كبيرا على البشر وخاصة في حالة تم اعتراضه”.

وتعرف جهة بني ملال خنيفرة وجود محميات بالجبل، التي يوجد فيها عدد مهم من الخنازير المعروفة بالأوساط الشعبية “بالحلوف”.