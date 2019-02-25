مضران: الفوز أمام الرجاء العالمي فخر لنهضة بركان-فيديو

تصوير: أيوب المكناسي

قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، إن فوز فريقه اليوم أمام الرجاء الرياضي بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.، يعد الأول في مشوار المجموعة، منذ التحاقها بالقسم الوطني الأول الممتاز.

وأضاف مضران في تصريح لوسائل الإعلام، بعد نهاية المباراة التي تفوق خلالها بركان بأربعة أهداف لإثنين، أمام النسور الخضر : “الفوز أمام الرجاء “العالمي” برباعية بعد كلاسيكو الشرق، بالتأكيد هي فرحة لنا وفخر من أجل التقدم بالمسابقة القارية، التي نراهن عليها بشكل كبير، واليوم كان قمة كروية بإمتياز “.

عبد المجيد مضران، أشار إلى أن نهضة بركان يقدم مباريات بمستوى عال مع الأندية الكبيرة، بعد تمكنه من إسقاط الرجاء الرياضي أمام جمهوره، وحيث تم الثمي الثاني تسجيل ما مجموعة خمسة أهداف.