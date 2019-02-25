ريال مدريد يهزم ليفانتي بفضل تقنية الفيديو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة وغاريث بيل، وفي المقابل سجل هدف ليفانتي الوحيد اللاعب روجر مارتي سالفادور.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

وانطلقت المباراة ببداية حذرة من الفريقين، حتى وصل كاسيميرو بأول تهديد حقيقي، على مرمى الحارس إيتور فرنانديز، في الدقيقة التاسعة، بعدما تقدم إلى حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بجوار القائم الأيسر.

وركز الفريق الملكي هجماته من الجبهة اليسرى، بقيادة فينيسيوس جونيور، الذي تسبب في متاعب لمدافعي ليفانتي، ببراعته في المراوغة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.

وبعد مرور 20 دقيقة، استغل روجر مارتي مهاجم ليفانتي، خطأ تمركز لاعبي الفريق الأبيض، ليواجه الحارس تيبو كورتوا منفردا، في الدقيقة 23، لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وعانى لاعبو ريال مدريد من سرعة المنافس، الذي لم يهدأ من حيث الضغط في وسط الملعب، بينما ظلت الأطراف المتنفس الوحيد للملكي، وبالأخص جبهة فينيسيوس.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء من لمسة يد، على أحد لاعبي ليفانتي، نجح كريم بنزيمة في تسديدها داخل الشباك، معلنا عن الهدف الاول لريال مدريد، في الدقيقة 43.

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وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة، لاحق سوء الحظ مارتي مجددا، عندما ارتطمت تسديدته مرة أخرى بالقائم.

ونجح كورتوا في بداية الشوط الثاني، في إنقاذ مرمى ريال مدريد من هدف محقق، بتصديه لتسديدة أرضية من موراليس، العنصر الأكثر خطورة في ليفانتي، بجانب زميله مارتي.

وابتسمت شباك الميرينغي أخيرا لمارتي، في الدقيقة 60، بإحرازه هدف التعادل لليفانتي، مستغلا بطء ناتشو في التغطية، إثر عرضية رائعة من موراليس.

وأدرك سانتياغو سولاري في الدقيقة 69، عجز وسط الملعب عن مجاراة سرعة وضغط لاعبي ليفانتي، ليجري أول تغييراته، بخروج توني كروس، ودخول فيدي فالفيردي.

وأضاع فينيسيوس جونيور فرصة إعادة التقدم للضيوف، في الدقيقة 72، بعدما أهدر انفرادا بالحارس فيرنانديز، الذي تصدى لتسديدته الضعيفة، ليأتي بعدها سولاري بالتغيير الثاني، بإشراك جاريث بيل بدلا من كريم بنزيمة.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو مجددا، في الدقيقة 78، ليحتسب ضربة جزاء ثانية لصالح ريال مدريد، بعد تدخل دوكوريه على كاسيميرو، وسط احتجاج من لاعبي ليفانتي، لينجح بيل في مضاعفة النتيجة، عبر تسجيل الركلة بنجاح.

وشهدت الدقائق الأربع الأخيرة من الوقت الأصلي، حالتي طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء، لناتشو مدافع ريال مدريد، بعد إعاقة أحد لاعبي المنافس.

كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء، لروتشينا لاعب ليفانتي، بعد خروجه من أرض الملعب.