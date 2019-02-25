العراق يتسلم 280 داعشيا من قوات سوريا الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنها تسلمت حتى الآن 280 داعشيا عراقيا من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن آخر حملاتها لطرد تنظيم داعش الإرهابي من آخر معاقله في شرق سوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، إن قوات سوريا الديمقراطية "اعتقلت عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة، منهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".



وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت الخميس 130 إرهابيا عراقيا من تنظيم داعش، حسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس.

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وحسب البيان، فإن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولا لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء، الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أكد، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء، أن بلاده تراقب الوضع في شرق سوريا بحذر شديد، إذ تتخوف القوات الأمنية من عبور فلول التنظيم عبر الحدود العراقية.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 دحر التنظيم الإرهابي من كامل المناطق التي كان يسيطر عليها منذ عام 2014، والتي بلغت نحو ثلث مساحة العراق.

واليوم، تكثف قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي هجومها على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.