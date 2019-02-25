ديمقراطيون مستعدون لمقاضاة ترامب لإجباره على نشر تقرير مولر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأحد، إن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس مستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لإجبارها على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل محتمل لروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ومولر الذي عُيّن في مايو/أيار 2017 محققا خاصا ينظر في تواصل فريق دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016 الرئاسية مع روسيا واحتمال تواطؤه معها.



وقال شيف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي" الأمريكية "نحن مستعدون للتقدم بدعوى من أجل الحصول على التقرير والاستماع لشهادة بوب مولر أمام الكونجرس، وسنلجأ إلى القضاء إذا اقتضى الأمر".

وتابع شيف أن "الضغط سيكون هائلا ليس فقط على الوزارة وإنما أيضا على وزير العدل لإحالة التقرير إلى الكونجرس.. سنضع هذه المعلومات بتصرّف العامة، وهو ما من شأنه إرضاء الرئيس إذا كان حقا صادقا في تأكيده أن التقرير سيبرّئه".

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وحتى الآن لم يدَن في إطار التحقيقات سوى مقرّبين من ترامب بجرائم في غالبيتها لا علاقة لها بروسيا مثل الاحتيال الضريبي.

وفي إطار هذه التحقيقات حُكم على مايكل كوهين محامي ترامب السابق بالسجن ثلاث سنوات، لانتهاكه القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.

ووجد بول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب، مذنباً بسبب معاملات مالية مرتبطة بأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، ويُتوقع أن يصدر الحكم بحقه في 13 مارس/آذار المقبل.

واعترف مايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، بالكذب أمام المحققين حول صلاته مع مسؤولين روس.