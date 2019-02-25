أربعة قتلى في هجمات في شمال الموزمبيق

اسماء السيد - بابوتو: قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون بجروح في هجمات وقعت في نهاية الأسبوع في شمال الموزمبيق بعد أيام من هجمات جهادية استهدفت مجمّع اناداركو النفطي الأميركي في المنطقة، وفق ما علم الأحد من مصادر محلية.

واستهدف الهجوم الأول قرية ماتاباتا في إقليم بالما، وهي منطقة غنية بالغاز تأمل السلطات أن تقيم فيها منشآت نفطية لكنها تتعرّض لهجمات متكرّرة تنسب لمجموعات جهادية.

وقتل شخص في هذا الهجوم، بحسب قريب للقتيل أوضح أنّ الضحية الذي "قطع رأسه" شيّع جثمانه صباح الأحد.

واستهدف الهجوم الثاني مساء السبت كوليماني التي تقع على بعد 20 كلم من موسيمبوا دا برايا على الحدود مع تنزانيا.

وقال مصدر محلي "سجّل هجوم جديد أوقع ثلاثة قتلى و16 جريحاً"، مضيفاً أنّ القتلى الثلاثة قطعت رؤوسهم بعد قتلهم بالرصاص.

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ووقع هجوم ثالث استهدف موكوجو على بعد 200 كلم شمالي بيمبا السبت مخلّفاً أربعة جرحى، بحسب مصدر عسكري.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجمات.

والخميس قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في شمال البلاد في هجومين استهدفا مجمّع اناداركو النفطي ونسبا إلى مجموعات جهادية مسلحة، بحسب الشركة.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر 2017 تنشر مجموعة جهادية يطلق عليها محليا اسم "الشباب" الرعب في مقاطعة كابو ديلغادو المحاذية لتنزانيا وذات الغالبية المسلمة.