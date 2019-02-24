كارتيرون: لن نبكي على الهزيمة وعلينا الاستفادة من درس اليوم والجواني يعلق: الرجاء لم يكن سيئاً

فيديو: أيوب المكناسي

اعترف الإطار الوطني منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، بصعوبة المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعت كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي استضافها ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وأوضح الجعواني، مساء اليوم الأحد، على هامش اللقاء الإعلامي الذي تلى المباراة التي تفوق خلالها لاعبوه بأربعة أهداف لإثنين: ” رغم فوزنا أمام الرجاء بحصة أربعة أهدا هذا لا يعني أن الخصم قدم مباراة سيئة، بالعكس فالجميع يعرف قيمة مواجهة بطل النسخة السابقة، مع احترامي لجميع الأندية”.

الجعواني، شدد بأنه راض على أداء لاعبيه أمام النسور الخضر، خصوصا وأن المباراة أقيمت بحضور جماهيري وازن وقادر على منح لاعبي الرجاء جرعة لقلب النتيجة، وهو ما تابعناه خلال انتفاضتهم، وتسجيلهم لهدفين.

في المقابل، اشتكى المتحدث ذاته من ضغط البرمجة التي يعاني منها نهضة بركان وحسنية أكادير وأيضاً الرجاء، بالنظر إلى التزامهم القاري بمباريات كأس “الكاف”، معلقاً: “نطلب من المسؤولين عن البرمجة أن يشفقوا علينا، فأعتقد أن أوتو هو الكونغولي الوحيد المرتاح بالمجموعة، ويستفيد من ذلك، أتمنى بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الأجندة المضغوطة لممثلي الكرة الوطنية بالمسابقة”.

Advertisements

أما الفرنسي باتريس كارتيرون، مدر فريق الرجاء الرياضي، فقد علق على هزيمة اليوم قائلاً : ” ليس لدينا وقت من أجل البكاء على ما موقع، الان حان وقت العمل وستنستفيد من الهزيمة أمام بركان من أجل الاشتغال أكثر وتقديم كل شيء خلال قادم المواعيد الكروية.

وأضاف خليفة غاريدو: ” كانت هزيمة ثقيلة بالتأكيد، لكنها منطقية، وأتحمل مسؤوليتي الكاملة، وأعتقد بأن في هذا الوقت علينا أن نكون أكثر تضامناً “.

وبخصوص تعليقه على الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم، اعتبر كارتيرون بأنه من الصعب انتقاد هذا اللاعب أو ذلك، لأن كرة القدم تعتمد أساساً على روح المجموعة، لكنه اعترف بأن الإصابات لعبت دوراً سلبياً في الظهور الباهت للمجموعة، لأن الطاقم التقني يكون مطالباً في كل مواجهة بالبحث عن التشكيلة المواتية.

وأشار كارتيرون إلى أن الخط الدفاع للرجاء الرياضي في مباراة دور المجموعات كان ينقصه الكثير من الأمور، مقدماً وعده بالعودة بصورة أقوى في المسابقتين المحلية وأيضاً الإفريقية مستقبلاً.