سرايا القدس: نمتلك صواريخ دقيقة تصل تل أبيب ونتانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها تمكنت من تطوير صواريخ دقيقة، وكشفت أنها تمتلك ترسانة صاروخية قادرة على أن تصل إلى مدينة تل أبيب ونتانيا وإلى أماكن أبعد من ذلك"، وذلك في تسجيل مصور بعنوان "وأعدوا"، بث اليوم، الأحد، على قناة "العالم" الفضائية الإيرانية.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي (سرايا القدس)، أبو حمزة، إن "السرايا باتت تمتلك صواريخ دقيقة من حيث التفجير والتدمير والمدى لا يعلم بها إلا الله".

وذكر أبو حمزة، في التصريح المتلفز أن "الوحدة الصاروخية في سرايا القدس ستفاجئ العدو في أي حماقة يرتكبها وستصبح هذه الحماقة جحيمًا على البلدات والمدن المحتلة"؛ ولفت إلى أن "العدو يدعي أنه من خلال الحروب الماضية دمر القوة الصاروخية لسرايا القدس والرد هو صاروخ عسقلان والصواريخ التي ستدك كل مدننا المحتلة".

وأكد أبو حمزة أن "سرايا القدس استطاعت من خلال مهندسيها أن تطور الصواريخ لتضرب القدس وتل أبيب ونتانيا وما هو أبعد من نتانيا"، وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية العالم العربي والإسلامي أجمع".

وظهر في المقطع عناصر من وحدة النخبة في سرايا القدس أثناء مناورة عسكرية لها، تحاكي اقتحامات لمناطق حضرية، وسط انفجارات وإطلاق نار، وقال أبو حمزة إن "العدو الصهيوني لا مكان له على أرض فلسطين، إما أن يندحر عن هذه الأرض المباركة، وإما أن يتلقى الضربات الموجعة، تارة تلو الأخرى"، لافتا إلى أن ما تم مشاهدته في المناورة العسكرية، جزء مصغر، مما سيراه العدو في أي مواجهة مقبلة.

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وقالت سرايا القدس إنها أطلق خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2012، صاروخا من إنتاج إيراني اتجاه تل أبيب.

وشدد أبو حمزة على أهمية قضية الأسرى لدى سرايا القدس، قائلاً إن "تحرير الأسرى واجب شرعي وأخلاقي وإنساني لدى جنود سرايا القدس، ومن واجبنا أسر الجنود الصهاينة حتى نبادلهم بأسرانا داخل سجون العدو".

وأكد أبو حمزة أن ما تمتلكه فصائل المقاومة جميعها من صواريخ "يجب أن يجعل العدو الصهيوني يفكر كثيراً قبل أن يقدم على ارتكاب أي حماقة بحق شعبنا الفلسطيني، أو حتى يواصل عنجهيته في حصاره الظالم لشعبنا".