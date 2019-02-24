الحرس الثوري الإيراني: "الأعداء" حاولوا العبث بدقة صواريخنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "أعداء" إيران، بمحاولة تخريب صواريخ الجمهورية الإسلامية لكي "نتفجر في الجو"، وأكد أنه تم إحباط هذه المساعي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن قائد القوة الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، قوله إن "الأعداء" عملوا "على تخريب قطع صغيرة نبتاعها من الخارج بغية عدم وصول صواريخنا إلى الهدف المحدد أو أن تنفجر في الجو".

وأضاف أنهم "لم يستطيعوا ارتكاب أي حماقة لغاية الآن لأننا أخذنا بالاعتبار (موقف) الأعداء بصورة جادة واتخذنا إجراءات الوقاية اللازمة".

وقيّدت إيران الجزء الأكبر من برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي أبرمته في 2015 مع القوى الكبرى، مقابل تخفيف العقوبات، لكنها واصلت تطوير برنامجها للصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدفع قدما برنامجا سريا يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية.

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وأفادت أن واشنطن تحاول "زرع قطع غيار ومواد فاسدة في شبكات الإمداد" التي تستورد طهران من خلالها الأدوات اللازمة من أجل برنامجها الصاروخي الفضائي، كجزء من حملة لإضعاف الجيش الإيراني.

وفي أيار/مايو، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية".

بدورها، تصر طهران على أن برنامجها الصاروخي "دفاعي بحت"، ويمتثل للقرار، لكنها طورت صواريخ بالستية متوسطة المدى قادرة على بلوغ إسرائيل.

وقال حاجي زادة إن محاولات تخريب مشابهة حصلت في الماضي واستهدفت القطاعين النووي والنفطي في إيران.