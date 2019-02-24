انت الان تتابع تفاصيل خبر وثائقي يكشف دوراً لدولة خليجية بانقلاب السيسي على مرسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 11:27 مساءً - كشف فيلم وثائقي "الساعات الأخيرة" للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الرئاسة قبل الانقلاب عليه بإشراف وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وذكر الفيلم الذي بثته قناة "الجزيرة"، مساء الأحد، أن مرسي كان محاطاً- حتى لحظة إذاعة بيان الإطاحة به على التلفزيون المصري- بتسعة أشخاص، جميعهم الآن في السجون المصرية باستثناء شخص واحد هو خالد القزاز، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية.

وعرض الفيلم شهادات حية، تضمنت تصريحات لوزير الدولة لشؤون الدفاع، القطري خالد العطية (وزير الخارجية آنذاك)، الذي أكد أن الرئيس مرسي كان لديه قلق دائم من وصول الأمور إلى منطقة فيها صدام حتمي بين الجمهور والجيش.

وقال العطية: "التقيت بمرسي يوم 12 يونيو (قبل نحو أسبوعين من الانقلاب العسكري)، وكان يشتكي من تدخل أطراف في المنطقة (لم يذكرها) بالشأن الداخلي المصري".

وأضاف: "الرئيس مرسي ذكر أن دولة من دول الخليج حاولت إدخال أسلحة مضادة للطائرات محمولة على الكتف من أجل الدفع بها إلى سيناء، وأموال نقدية"، مشيراً إلى أنه (أي مرسي) أكد أنه يستطيع التفاهم معها بهذا الشأن.

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وقال العطية أيضاً: "كنا قلقين (مما يحدث في مصر) لأن أي هزة هناك فإن ارتداداتها تصل إلى منطقة الخليج".

ولأول مرة تحدث القزاز، الذي يعتبر من أهم أعضاء فريق الرئاسة أيام مرسي، عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول، وكيف اعتُقل على إثر اتصال اللواء محمد العصار (مساعد وزير الدفاع حينها) بهم ليقول إن وزير الدفاع يومها، عبد الفتاح السيسي، يقول إن "الباشا لازم يمشي".

الفيلم سلط الضوء أيضاً على الأدوار التي مارسها عدد من السياسيين المصريين، مثل محمد البرادعي الذي أكد لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، أن حكومة محمد مرسي "تمثل خطراً على المجتمع المصري"؛ وكذلك الحكومات الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي.

وأجاب عن أسئلة من قبيل: ما الذي كان يحدث وراء الكواليس في الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول؟ ومتى علم مرسي أن وزيره سينقلب عليه؟ وماذا كان دور الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الذي دار في آخر مكالمة بين مرسي والرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ وكيف نجح مرسي في بث خطابه الأخير على الرغم من وضعه في إقامة جبرية وحبسه داخل إحدى المنشآت الأمنية بالقاهرة؟

واستضاف الفيلم- للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها- كلاً من القزاز؛ ووزير التخطيط والتعاون المصري السابق عمرو دراج؛ ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق؛ والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي أندرو ميلر؛ ووزير الدفاع القطري.