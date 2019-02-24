انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء الانشقاقات في جيش فنزويلا بـ100 عسكري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 11:27 مساءً - انشق 100 عسكري من الجيش الفنزويلي، اليوم الأحد، وأعلنوا انضمامهم إلى صفوف المعارضة، بعد عبورهم الحدود إلى كولومبيا، وفق ما أكدت سلطات الهجرة في العاصمة بوغوتا.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم، أن أكثر من 100 جندي فنزويلي انشقوا، بعد أن دعا زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، الجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو.

أمس لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل، حسبما صرح الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان، المسؤول في عملية "أوبيراسيون أكوجيدا" التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين.

وفي أول ردود الفعل اعتبر الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن انشقاق هؤلاء عسرياً عن الجيش الفنزويلي سيكون له "مفعول الدومينو" لا محالة.

ونقلت محطة "كاراكول" الإذاعية عن دوكي قوله، اليوم: "لقد نجحنا أمس في تحقيق هزيمة الدكتاتورية معنوياً ودبلوماسياً، وذلك بالتزامن مع عبور عشرات العسكريين الفنزويليين الحدود واعترافهم بـغوايدو "رئيساً مؤقتاً".

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وأمس، حاولت المعارضة إدخال قافلات من المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى الأراضي الفنزويلية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، متحدية قرار كاراكاس إغلاق المعابر الحدودية مع كلا البلدين.

وشهدت مناطق عدة من البلاد اشتباكات عنيفة بين المحتجين المعارضين وقوات الأمن الفنزويلية، في حين وردت تقارير عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح جراء الاشتباكات.

وأعلن الرئيس مادورو قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، بسبب دعمها المقدم للمعارضة الفنزويلية ودورها في محاولة إدخال المساعدات الإنسانية، المرفوضة من كاراكاس، إلى أراضي البلاد.

ومنذ إعلان غوايدو، يوم 23 يناير الماضي، نفسه رئيساً للدولة لفترة صلاحيات "الحكومة المؤقتة" قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تشهد فنزويلا مواجهة سياسية حادة بين الرئيس مادورو والمعارضة.

وسبق أن أعلنت عشرات من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، اعترافها بغوايدو، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو.

ووصف الرئيس مادورو الأحداث الأخيرة بأنها محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.