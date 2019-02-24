شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تكشفت خيوط جديدة تؤكد ضلوع “حزب الله” في إنشاء وإدارة وكر للدعارة في بعلبك، في فضيحة جديدة مدوية تهز لبنان، بعد فضائح تجارة المخدرات والسلاح في الداخل اللبناني.
وكشفت صحيفة “المدن” اللبنانية، عن ضلوع مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله، بالإضافة إلى عقيد في الشرطة القضائية، في إنشاء وإدارة شبكة الدعارة التي تم كشفها مؤخراً في بعلبك.
وذكرت الصحيفة أنه “تم إلقاء القبض على العقيد المتورط في الجريمة، من قبل شعبة المعلومات، بينما تتابع الجهات المختصة في حزب الله التحقيق مع مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في الحزب بعد توقيفه”.
مشيرةً إلى معلومات تؤكد “تورط قيادي آخر بالحزب في الفضيحة”، ومتوقعة أن تسفر التحقيقات خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل مدوية.
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