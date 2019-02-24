السعودية: تعيين خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع وريما بنت بندر سفيرة بواشنطن

في السياسة 25 فبراير,2019 نسخة للطباعة

الرياض ـ وكالات: أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الاول، أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة. وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً على الأمر الملكي، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة أمرنا بما هو آت “تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير”. وذيل البيان بالقول “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. وشغلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود منصب رئيس الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة. كما أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القائم بإدراة المملكة في ظل تواجد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مصر لحضور القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ بيانا جاء فيه “نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، 1391 أمرنا بما هو آت “يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير. وقال البيان “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. كما أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بصرف راتب شهر للعسكريين المشاركين في الصفوف الامامية للحد الجنوبي.

وجاء في البيان “نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، تكريما منا لأبناء هذا الخليج 365 المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن أمرنا بما هو آت “صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وذيل البيان بالقول” يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، ووقع باسم “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.