سوريا: قتلى بانفجار لغم (داعشي) في ريف السلمية

في السياسة 25 فبراير,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 : لقي نحو أكثر من 20 سوريا حتفهم امس، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في منطقة ريف سلمية وسط سوريا. وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لوكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، بأن لغما أرضيا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بسيارة كانت تقل عمالا من أهالي قريتي البستانة وسرحة في منطقة وادي العذيب بريف سلمية أثناء البحث عن الكمأة ما تسبب بمقتل أكثر من 20 مدنيا. ولفت المصدر إلى أنه تم نقل جثامين القتلى الى مشفيي سلمية الوطني وحماة. وتكرر في الآونة الأخيرة انفجار الألغام بالمدنيين في ريف سلمية خلال موسم الكمأة حيث يعمد الكثير من الأهالي لجمع الكمأة في مناطق شاسعة كان تنظيم “داعش” الإرهابي قد سيطر عليها قبل اندحاره منها. وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي المهجرين لمنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وفي وقت سابق امس، رد الجيش السوري على خروقات المسلحين من منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بقوة نارية كثيفة ورمايات مدفعية وصاروخية مركزة. وبحسب “سانا” فإن المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي اعتدت على محطة محردة الكهربائية مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، ورد الجيش السوري برمايات مدفعية مكثفة دمرت منصات لإطلاق القذائف. وذكرت أنه وإلى الشمال الغربي من مدينة حماة بنحو 35 كم سقط عدد من القذائف أطلقها إرهابيون يتحصنون في ريف إدلب الجنوبي على قرية الصفصافية التابعة لمنطقة محردة وأدت إلى أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. ولفتت الوكالة إلى أن “المجموعات الإرهابية اعتدت أمس الاول بعدد من القذائف على قرية جورين نحو97 كم شمال غرب مدينة حماة أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات”، مضيفة “كما استشهد مدنيان اثنان وأصيب آخرون بجروح في الـ 18 من الشهرالجاري جراء اعتداء مماثل على مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم وبلدة شيزر بالريف الشمالي للمدينة”.

وإلى الجنوب الغربي من مدينة معرة النعمان في إدلب بنحو 20 كم بين المراسل أن وحدة من الجيش دمرت نقاطاً محصنة للإرهابيين في محيط قرية الهبيط.