قوات هادي تستعيد مواقع جديدة في صعدة

اليمن: تنفيذ أول مرحلة من إعادة الانتشار بالحديدة اليوم

الحديدة ـ وكالات: قالت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب اليمن أمس، إنه تم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في المدينة إلى اليوم الاثنين. ولم تكشف المصادر التي تحدثت لشبكة “سكاي نيوز عربية”، عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل التنفيذ الذي كان مقررا أمس الأحد.وكان اليمنيون يترقبون بحذر تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن.

ميدانيا، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي تحرير قرى ومواقع جديدة إثر معارك مع مسلحي “أنصار الله” ، بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن”قوات الجيش الوطني، مدعومة بتغطية جوية مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية، أحرزت تقدماً كبيراً باتجاه مركز مديرية كتاف في صعدة”. وأضاف أن” القوات ذاتها، تمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية شرقي المحافظة”. ولفت إلى أن” طيران التحالف العربي نفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة لـ”أنصار الله” ، في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف، و دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا”. وأعلن البيان مقتل وجرح 20 من عناصر أنصار الله ، جراء المعارك التي مازالت مستمرة .