نزع الألغام.. معركة جديدة لإنقاذ اليمنيين من جحيم الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوما بعد آخر، تتكشف حجم الكارثة التي كانت في انتظار الشعب اليمني جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى حجم الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.



فلم يكن مقتل إبراهيم عبدالصمد 45 عاما، الثلاثاء الماضي، بانفجار لغم زرعته المليشيا الإرهابية وسط منزله، في منطقة الشقب جنوب شرق محافظة تعز اليمنية، حالة نادرة منذ الانقلاب الحوثي على السلطة 2015، وما تلاها من غزو المدن اليمنية، إلا بوابة لجحيم ألغام باتت تهديدا خطيرا لحياة اليمنيين.

ويأتي ذلك فيما تواصل الفرق الهندسية اليمنية والمبادرات السعودية إنقاذ المدنيين بنزع آلاف الألغام من مناطق يمنية مختلفة.





وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، الأحد، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من فبراير 1371 لغما وذخيرة غير منفجرة، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان أورده مكتب مسام الإعلامي، إن "الفرق الميدانية نزعت 625 لغما مضادا للدبابات و14 مضادا للأفراد خلال الأسبوع ذاته".

وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 665 ذخيرة غير متفجرة و67 عبوة ناسفة.

وذكر مدير مشروع مسام -وهو مشروع إنساني يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من اليمنيين- أن "مجموع ما تم نزعه خلال فبراير بلغ 3730 لغما، ليصل إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو/حزيران الماضي وحتى 21 فبراير/شباط بلغ نحو 44743 لغما".





فقد تمكنت القوات اليمنية والفرق التابعة لمشروع مسام خلال أسبوع واحد من نزع وتدمير أكثر من 15 ألف لغم وعبوة متفجرة، زرعتها المليشيا الحوثية في الجوف وصعدة والحديدة.

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كما أفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في محافظة الحديدة بأنها أتلفت الأسبوع الماضي نحو 10 آلاف لغم حوثي متنوعة الأشكال والأحجام، بعد أن تم نزعها في أحياء ومناطق وطرقات محافظة الحديدة.

وكانت قوات الجيش اليمني عطلت نحو 3 آلاف لغم زرعتها مليشيا الحوثي في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية.

وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح إن "الفرق الهندسية أتلفت 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها".

وأوضح البرح في تصريحات رسمية، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية.





نزع ألغام مليشيا الحوثي كان شرط الحكومة اليمنية لموافقتها على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، حيث رفضت المليشيا نزع الألغام في منطقة 7 يوليو شرقي مدينة الحديدة.

وقال فريق الحكومة اليمنية، في بيان، في لجنة إعادة الانتشار إنه وجه رسالة لرئيس إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوسيجارد، مفادها بأن موافقة الحكومة اليمنية على المرحلة الأولى من الخطة مشروطة بنزع الألغام، وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وتقدر الحكومة اليمنية وخبراء دوليون أن المليشيا الحوثية زرعت نحو مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية التي احتلتها الجماعة، أي بمعدل لغم لكل 30 يمنيا وبمستوى هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما أورده تقرير خاص لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.





وتسببت الألغام الحوثية المنفجرة في قتل قرابة ألف مدني وجرح الآلاف، وأغلبهم من المدنيين الأطفال والنساء في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وعدن ولحج وحجة وصعدة إلى جانب جرح الآلاف، وفقا لتقارير رسمية.