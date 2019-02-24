الان تتابع عاجل.. السفير الإيراني في كينيا يخضع للتحقيق بتهمة دفع رشوة للإفراج عن متهمَيْن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “واتساب” يحذر مستخدمي “آيفون”: حدثوا التطبيق فورا فضيحة تسريبات جديدة.. تطبيقات ترسل بيانات المستخدمين لفيسبوك إنترنت من الفضاء… الشبكة العنكبوتية قريبا للجميع عبر الـ”ستالايتس” ماذا أرسلت إسرائيل إلى القمر عبر مركبتها الفضائية؟

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