شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفرج عن رئيس أوقاف القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة) أطلقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، سراح رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، بعد أن أوقفتهما لفترة وجيزة إثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى. أطلقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، سراح رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، بعد أن أوقفتهما لفترة وجيزة إثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّ سلطات الإحتلال حقّقت معهما لساعات على خلفية فتح مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.



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