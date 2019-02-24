شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. الإخوان تغتال الشهيد هشام بركات مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول جماعة الإخوان تشكيك الرأي العام في قضية النائب العام الشهيد هشام بركات، إذ استندت منابر الجماعة الإرهابية في تضليلها إلى أخبار متفرقة عن القضية.

جميع برامج قنوات الإخوان خرجت بنفس النغمة لكن الحقائق تؤكد أن جميع الأخبار المتفرقة هي مراحل لاستكمال خيوط القضية.

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