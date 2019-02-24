شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. الإخوان تغتال الشهيد هشام بركات مرتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول جماعة الإخوان تشكيك الرأي العام في قضية النائب العام الشهيد هشام بركات، إذ استندت منابر الجماعة الإرهابية في تضليلها إلى أخبار متفرقة عن القضية.
جميع برامج قنوات الإخوان خرجت بنفس النغمة لكن الحقائق تؤكد أن جميع الأخبار المتفرقة هي مراحل لاستكمال خيوط القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. الإخوان تغتال الشهيد هشام بركات مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.